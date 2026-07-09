Определен лучший тренер сезона РПЛ

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», признан лучшим тренером сезона-2025/26 на премии «Герои РПЛ».

Под руководством 50-летнего специалиста петербургский клуб финишировал на первом месте в завершившемся чемпионате. Команда набрала 68 очков в 30 турах и опередила «Краснодар» на два балла.