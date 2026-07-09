Определен лучший тренер сезона РПЛ

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», признан лучшим тренером сезона-2025/26 на премии «Герои РПЛ».
Под руководством 50-летнего специалиста петербургский клуб финишировал на первом месте в завершившемся чемпионате. Команда набрала 68 очков в 30 турах и опередила «Краснодар» на два балла.
- Семак работает с «Зенитом» с 2018 года.
- За это время клуб семь раз выигрывал чемпионат России и дважды завоевывал FONBET Кубок России.
- Действующее трудовое соглашение тренера с петербуржцами рассчитано до сезона-2029/30.
Источник: «Бомбардир»