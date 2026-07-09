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Определен лучший тренер сезона РПЛ

9 июля, 21:50
18

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», признан лучшим тренером сезона-2025/26 на премии «Герои РПЛ».

Под руководством 50-летнего специалиста петербургский клуб финишировал на первом месте в завершившемся чемпионате. Команда набрала 68 очков в 30 турах и опередила «Краснодар» на два балла.

  • Семак работает с «Зенитом» с 2018 года.
  • За это время клуб семь раз выигрывал чемпионат России и дважды завоевывал FONBET Кубок России.
  • Действующее трудовое соглашение тренера с петербуржцами рассчитано до сезона-2029/30.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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Император 1
1783623220
Талалаев лучший.
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ziborock
1783623831
Да даже Карасев внес больший вклад в чемпионство Зенита нежели капустоед! И вопрос к тем кто выбирал, кроме Семака еще кандидаты были?!🤣😂😄
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Strige
1783625207
Ахахах Миллер рулит. Газпром лучший друг Судейского корпуса и КДК, приз ему )))
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somn
1783626161
К Семаку много вопросов, но победителей не судят...
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Пригожин Женя
1783627135
Ахахахах Клоуны!
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serzhvagono
1783627360
Кто ставит на спорт. Сейчас появилось много телеграмм-ботов, каналов и пабликов. Типа прoгнозы на спорт дают. Не ведитесь, как я. Потеряете деньги. Лучше найдите в Яндексе надёжный сервис. 14-й год работают. Наберите фразу: «сотка прогноз».
Ответить
гууд
1783629836
Какая интрига....
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evgevg13
1783656984
Мюллер сказал, что его ручной тренер лучший. И шестёрки дружно завыли:да, да, да
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Литейный 4 (returned)
1783662798
Что скажет свиносекта? Мантры про чемпионство заныли шестёрочные?
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FFR
1783664885
На безрыбье и рак рыба.
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