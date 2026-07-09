Назначен судья на суперкубковый матч «Зенит» – «Спартак»

Евгений Буланов обслужит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Ассистентами главного судьи назначены Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Резервным арбитром стал Андрей Прокопов, резервным ассистентом – Алексей Ермилов.
За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать Сергей Карасев (ВАР) и Антон Фролов (АВАР). Инспектором встречи назначен Виктор Кулагин.
- OLIMPBET Суперкубок России пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
- Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
- «Спартак» не брал Суперкубок с 2017 года.
Источник: РФС