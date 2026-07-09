Назначен судья на суперкубковый матч «Зенит» – «Спартак»

Евгений Буланов обслужит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ассистентами главного судьи назначены Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Резервным арбитром стал Андрей Прокопов, резервным ассистентом – Алексей Ермилов.

За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать Сергей Карасев (ВАР) и Антон Фролов (АВАР). Инспектором встречи назначен Виктор Кулагин.