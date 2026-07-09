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Назначен судья на суперкубковый матч «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 16:09
4

Евгений Буланов обслужит матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ассистентами главного судьи назначены Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. Резервным арбитром стал Андрей Прокопов, резервным ассистентом – Алексей Ермилов.

За систему видеопомощи арбитрам будут отвечать Сергей Карасев (ВАР) и Антон Фролов (АВАР). Инспектором встречи назначен Виктор Кулагин.

  • OLIMPBET Суперкубок России пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
  • Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
  • «Спартак» не брал Суперкубок с 2017 года.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Буланов Евгений
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1783603430
Буланов.. Радимов... Зенит... Кубок.. Ну ок, пусть бьются!
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slavа0508
1783604633
За получкой уже заехали в Газпром ???
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FROLL007
1783604888
Буланову уже выдали талоны в харчевню свинячую как большинству судей? Гыгыгы
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Good_win_ФКСМ
1783605683
Карась на вар - чтобы ныряющим балеринам из бо.мжарни с первого же матча "рисовали" "правильные" пенальти и "правильные" линии - дуги
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