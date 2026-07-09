Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, стоит ли «Спартаку» пригласить Антонио Конте на должность главного тренера.

«Антонио Конте сейчас без клуба после ухода из «Наполи». «Спартаку» точно стоило бы попробовать пригласить его. Конечно, этот вопрос стоит адресовать руководству клуба, но я полностью за такое предложение», – сказал Каррера.