Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, стоит ли «Спартаку» пригласить Антонио Конте на должность главного тренера.
«Антонио Конте сейчас без клуба после ухода из «Наполи». «Спартаку» точно стоило бы попробовать пригласить его. Конечно, этот вопрос стоит адресовать руководству клуба, но я полностью за такое предложение», – сказал Каррера.
- С 4 января главным тренером «Спартака» является испанец Хуан Карседо, чей контракт действует до лета 2028 года.
- 56-летний Конте тренировал итальянские «Аталанту», «Ювентус», «Интер» и «Наполи», а также английские «Тоттенхэм» и «Челси». Он покинул неаполитанский клуб по окончании минувшего сезона.
Источник: Sport24