Вратарь «Ростова» перешел в московский клуб

Голкипер Сергей Мокроусов перешел из «Ростова» в «Торпедо».
Он подписал контракт с московским клубом на 3 года.
- 20-летний вратарь был в запасе «Ростова» в 3 матчах в РПЛ.
- В этом году он провел 7 игр за «Ростов-2», пропустил 8 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.
Также «Ростов» покинули еще 3 игрока.
Защитник Артур Максецов подписал полноценный контракт с «Ленинградцем». Соглашение игрока с клубом Первой лиги рассчитано на 1 год.
- 22-летний игрок в минувшем сезоне выступал за «Ленинградец» на правах аренды из «Ростова» и провел за команду 16 матчей.
- За основной состав «Ростова» он сыграл в 1 встрече.
Вингер Иван Петров перебрался из «Ростова» в «Ленинградец» на правах аренды на сезон.
- 20-летний футболист провел 12 матчей за «Ростов-2», в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Защитник Кирилл Шубин перешел из «Ростова» в «Сокол». На счету футболиста 9 матчей за юношеские сборные России.
- За «Ростов-2» 19-летний игрок провел 20 матчей, забил 2 гола.
Источник: официальный сайт «Торпедо»