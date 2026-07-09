Вратарь «Ростова» перешел в московский клуб

Голкипер Сергей Мокроусов перешел из «Ростова» в «Торпедо».

Он подписал контракт с московским клубом на 3 года.

20-летний вратарь был в запасе «Ростова» в 3 матчах в РПЛ.

В этом году он провел 7 игр за «Ростов-2», пропустил 8 голов, сыграл на ноль в 1 встрече.

Также «Ростов» покинули еще 3 игрока.

Защитник Артур Максецов подписал полноценный контракт с «Ленинградцем». Соглашение игрока с клубом Первой лиги рассчитано на 1 год.

22-летний игрок в минувшем сезоне выступал за «Ленинградец» на правах аренды из «Ростова» и провел за команду 16 матчей.

За основной состав «Ростова» он сыграл в 1 встрече.

Вингер Иван Петров перебрался из «Ростова» в «Ленинградец» на правах аренды на сезон.

20-летний футболист провел 12 матчей за «Ростов-2», в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Защитник Кирилл Шубин перешел из «Ростова» в «Сокол». На счету футболиста 9 матчей за юношеские сборные России.