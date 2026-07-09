В Парагвае сожгли чучело Мбаппе

На фестивале в Парагвае на городской площади сожгли чучело нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Традиционный обряд на фестивале Сан-Хуан под названием Judas Kái [«сожженный Иуда»] включает использование сатирической куклы, изображающей неприятную для общественности фигуру или озорного персонажа. Ее проносят по улицам, а затем сжигают в конце мероприятия, что символизирует очищение и возрождение.

Празднование посвящено дню Святого Иоанна.

В этом году парагвайцы задействовали тряпичную куклу с табличкой, на которой было написано имя Мбаппе. Во время сожжения чучела собравшиеся сопровождали происходящее криками и аплодисментами.

Парагвая проиграл Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026. Мбаппе забил единственный гол с пенальти на 70-й минуте.

После игры француз стал объектом нападок, в том числе, со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи, которая была недовольна тем, что форвард не пожал руку вратарю Парагвая Орландо Гиллу.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе