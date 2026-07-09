В ФИФА предостерегли от нападок на судей ЧМ-2026: «Это может привести к угрозам в их адрес»

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил работу судей на ЧМ-2026.

– Матчи 1/16 финала завершились. На данный момент сыграно 96 матчей чемпионата мира. Ваша оценка?

– Начнем с того, что мы уже сыграли на 50% больше матчей, чем на чемпионате мира в 2022 году в Катаре. И впереди еще восемь важных игр.

В целом мы довольны. Однако, учитывая такое большое количество матчей, сыгранных за относительно короткий период времени, вполне естественно, что некоторые вещи идут не так, как ожидалось.

В таких случаях арбитры готовы работать еще усерднее, чтобы обеспечить полную готовность к следующему матчу.

Конструктивное обсуждение решений всегда будет частью футбола, но необоснованным обвинениям нет места в нашем спорте.

Никто не может ставить под сомнение честность судей матчей чемпионата мира. Когда это происходит, это может спровоцировать реакцию, ведущую к угрозам в их адрес и в адрес их семей. Это неправильно.

Точно так же никто не может утверждать, что на судейство ФИФА может влиять кто-либо, даже президент ФИФА Джанни Инфантино. Он всегда демонстрировал полную поддержку, доверяя нам работать с полной независимостью.

Судьи принимают честные решения и, как и игроки с тренерами, всегда стараются сделать все, что в их силах.

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