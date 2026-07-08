Неймар думает о завершении карьеры в 34 года

Нападающий «Сантоса» Неймар устал от футбольного мира. Об этом рассказали источники из окружения 34-летнего футболиста.

После вылета Бразилии с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала форвард думает о завершении карьеры в целом, а не только в сборной.

Сейчас Неймар отдыхает с семьей во Флориде. Вскоре он встретится с руководством «Сантоса» и примет окончательное решение по своему будущему.

На сегодняшний день экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» рассматривает три сценария:

отработать контракт с «Сантосом» – до конца 2026 года;

уйти в другой клуб с меньшим давлением;

закончить профессиональную карьеру.

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