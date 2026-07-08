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Неймар думает о завершении карьеры в 34 года

Вчера, 23:47
2

Нападающий «Сантоса» Неймар устал от футбольного мира. Об этом рассказали источники из окружения 34-летнего футболиста.

После вылета Бразилии с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала форвард думает о завершении карьеры в целом, а не только в сборной.

Сейчас Неймар отдыхает с семьей во Флориде. Вскоре он встретится с руководством «Сантоса» и примет окончательное решение по своему будущему.

На сегодняшний день экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» рассматривает три сценария:

  • отработать контракт с «Сантосом» – до конца 2026 года;
  • уйти в другой клуб с меньшим давлением;
  • закончить профессиональную карьеру.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: UOL Esporte
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Сантос Бразилия Неймар
Комментарии (2)
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рылы
1783545573
давай к нам на полгодика, как жерсон 😃
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DeStar
1783547828
да закончил он ее уже несколько лет назад. Понятно что бабло рубит, но карьеры давно нет. Крутой игрок, но с такими травмами врачи должны запрещать футболом заниматься просто и все. А не лечится 80% сезона 5 лет подряд
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