Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере форварда Луиса Энрике.
«Никакой конкретики по Энрике нет, предложений нет. Он набирает форму. Более медленными темпами по набору идeт, чем тот же Дуглас.
Это важный для нас игрок, который в конце прошлого сезона забил очень важные для нас мячи. Через игры он будет набирать свои лучшие кондиции», – сказал Семак.
- Ранее бразильский клуб предложил заплатить за футболиста 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Переговоры находятся на продвинутой стадии. В случае перехода Энрике станет самым высокооплачиваемым игроком в «Фламенго».
- 25-летний Луис Энрике в текущем сезоне сыграл за питерцев в 2 встречах.
- Он выступает за «Зенит» с января 2025 года.
Источник: «Чемпионат»