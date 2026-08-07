Семак прокомментировал возможный уход Энрике из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере форварда Луиса Энрике.

«Никакой конкретики по Энрике нет, предложений нет. Он набирает форму. Более медленными темпами по набору идeт, чем тот же Дуглас.

Это важный для нас игрок, который в конце прошлого сезона забил очень важные для нас мячи. Через игры он будет набирать свои лучшие кондиции», – сказал Семак.