Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио

Вингер Луис Энрике готов перейти из «Зенита» в «Фламенго».
Футболист уже подыскивает себе жилье в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что он подпишет контракт с бразильским клубом на 5 лет.
Перегворы по трансферу еще не завершены.
По данным журналиста Пабло Руа, «Фламенго» рассчитывает на быстрое завершение переговоров сделки благодаря хорошим отношениям спортивного директора красно-чeрных Жозе Боту с руководством петербургского клуба.
Энрике очень хочет вернуться в бразильский футбол, но ожидал предложения от «Фламенго» только в конце года. Однако с изменением приоритетов команды из Рио ситуация двиижется к сокращению сроков переговоров между сторонами.
Отмечается также, что «Зенит» готов продать Энрике из-за ограничений на количество иностранных игроков в составе.
- Ранее бразильский клуб предложил заплатить за футболиста 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Переговоры находятся на продвинутой стадии. В случае перехода Энрике станет самым высокооплачиваемым игроком в «Фламенго».
- 25-летний Луис Энрике в текущем сезоне сыграл за питерцев в 2 встречах.
- Он выступает за «Зенит» с января 2025 года.