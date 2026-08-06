Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио

Вингер Луис Энрике готов перейти из «Зенита» в «Фламенго».

Футболист уже подыскивает себе жилье в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что он подпишет контракт с бразильским клубом на 5 лет.

Перегворы по трансферу еще не завершены.

По данным журналиста Пабло Руа, «Фламенго» рассчитывает на быстрое завершение переговоров сделки благодаря хорошим отношениям спортивного директора красно-чeрных Жозе Боту с руководством петербургского клуба.

Энрике очень хочет вернуться в бразильский футбол, но ожидал предложения от «Фламенго» только в конце года. Однако с изменением приоритетов команды из Рио ситуация двиижется к сокращению сроков переговоров между сторонами.

Отмечается также, что «Зенит» готов продать Энрике из-за ограничений на количество иностранных игроков в составе.