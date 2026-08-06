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Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио

6 августа, 11:20
6

Вингер Луис Энрике готов перейти из «Зенита» в «Фламенго».

Футболист уже подыскивает себе жилье в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что он подпишет контракт с бразильским клубом на 5 лет.

Перегворы по трансферу еще не завершены.

По данным журналиста Пабло Руа, «Фламенго» рассчитывает на быстрое завершение переговоров сделки благодаря хорошим отношениям спортивного директора красно-чeрных Жозе Боту с руководством петербургского клуба.

Энрике очень хочет вернуться в бразильский футбол, но ожидал предложения от «Фламенго» только в конце года. Однако с изменением приоритетов команды из Рио ситуация двиижется к сокращению сроков переговоров между сторонами.

Отмечается также, что «Зенит» готов продать Энрике из-за ограничений на количество иностранных игроков в составе.

  • Ранее бразильский клуб предложил заплатить за футболиста 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Переговоры находятся на продвинутой стадии. В случае перехода Энрике станет самым высокооплачиваемым игроком в «Фламенго».
  • 25-летний Луис Энрике в текущем сезоне сыграл за питерцев в 2 встречах.
  • Он выступает за «Зенит» с января 2025 года.

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Источник: страница Луиса Карлоса Ларго в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Энрике Луис
Комментарии (6)
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Garrincha58
1786006523
Семак зачем то его вчера ставил в старт он вообще ни разу не совершил ни одной обводки и ни разу не обострил на своём фланге от него срочно надо избавляться
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shcherbulin
1786007330
Комментарий скрыт модератором
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ОК, Зенит!
1786022160
Хороший игрок. Техничный. Но заигрывается. В принципе Зенит ничего не потеряет от его ухода. Скорее выйграет. Держать на скамейке кучу бабок без дивидендов - такое себе. В добрый путь, Луис!
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Бумбраш
1786022484
По факту фламенко десятку даст,но зинари будит кудахтать что за полетом отдали...такая же лажа как и с покупкой
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