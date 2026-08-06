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«Спартак» определился с будущим Угальде

Сегодня, 08:15
4

Руководство «Спартака» хочет сохранить нападающего Манфреда Угальде и не рассматривает продажу или аренду игрока.

В клубе считают, что важно иметь в команде двух разноплановых форвардов.

В «Спартак» в ближайшее время должен перейти нападающий Мирлинд Даку, которого выкупят у «Рубина» за 11 миллионов евро.

Ранее красно-белые отдали «Панатинаикосу» в аренду до конца сезона форварда Ливая Гарсию.

  • 24-летний Угальде в этом сезоне в 4 матчах забил 2 мяча.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (4)
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DENZILLO-Спартак
1785994381
Будет полная ж....если этот дурачок останется, эта никчёмность спартаку не нужна, молодёжка наша играет не хуже как минимум. А этот дурачок запорол прошлый сезон-ни то что полезных действий, а считай играли в десятером. Вчерашний матч по самоотдаче -это исключение, т.к. видимо этот клоун чует приближение нормального напа в виде Даку. Гнать эту угальду ссаной метлой...правда брать такое гумно никто не хочет. А Селекционеров на кол кто его привёл!
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АК 68
1785997231
Оставлять нужно, однозначно, да мало забивает,но как командный игрок приносит пользу, его многоходовочки с Барко, Марки, Солари дают результат команде. Нужный винтик в игре Спартака , и не стоит его сейчас выкидывать.
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VVM1964
1785997406
Правильное решение - с одним напом стремно оставаться !
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...уефан
1785998320
...адекватное решение...
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