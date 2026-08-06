«Спартак» определился с будущим Угальде

Руководство «Спартака» хочет сохранить нападающего Манфреда Угальде и не рассматривает продажу или аренду игрока.

В клубе считают, что важно иметь в команде двух разноплановых форвардов.

В «Спартак» в ближайшее время должен перейти нападающий Мирлинд Даку, которого выкупят у «Рубина» за 11 миллионов евро.

Ранее красно-белые отдали «Панатинаикосу» в аренду до конца сезона форварда Ливая Гарсию.