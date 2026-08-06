«Спартак» определился с будущим Угальде

Руководство «Спартака» хочет сохранить нападающего Манфреда Угальде и не рассматривает продажу или аренду игрока.
В клубе считают, что важно иметь в команде двух разноплановых форвардов.
В «Спартак» в ближайшее время должен перейти нападающий Мирлинд Даку, которого выкупят у «Рубина» за 11 миллионов евро.
Ранее красно-белые отдали «Панатинаикосу» в аренду до конца сезона форварда Ливая Гарсию.
- 24-летний Угальде в этом сезоне в 4 матчах забил 2 мяча.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»