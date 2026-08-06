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Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»

6 августа, 09:47
8

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий Мирлинд Даку поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

«Даку приходит не для того, чтобы сидеть на лавке. Он попадает под созидательную концепцию тренера. Остается только дождаться свершения момента. Они его покупают не для того, чтобы стать слабее. «Спартак» давно заслужил настоящую борьбу за золото. Надеюсь, Даку им в этом поможет», – сказал Губерниев.

  • Сообщалось, что сумма трансфера форварда из «Рубина» в «Спартак» составит 11 миллионов евро.
  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Албанец выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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Александр.Т.
1786000336
Сезон стартовал даку еще не наигран , всегда породала тупость руководства , что им мешало приобрести его сразу после прошлого сезона когда открылось окно.
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...уефан
1786000849
...ещё б Губу продать, кому-нибудь на губернский канал, прогнозы погоды анализировать и комментировать...
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shibunov
1786002907
Комментарий скрыт модератором
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Everest13
1786005015
Даку техничнее того же Соболя, если ему помогать то игру покажет и голы соответственно
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