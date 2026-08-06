Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий Мирлинд Даку поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

«Даку приходит не для того, чтобы сидеть на лавке. Он попадает под созидательную концепцию тренера. Остается только дождаться свершения момента. Они его покупают не для того, чтобы стать слабее. «Спартак» давно заслужил настоящую борьбу за золото. Надеюсь, Даку им в этом поможет», – сказал Губерниев.