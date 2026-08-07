Семак отреагировал на хейт в адрес сына Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил негатив в отношении сына Александра Соболева.

Стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».

Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.

СМИ обратили на это внимание – Соболеву и его жене такая подача информации не понравилась.

«На настроении Саши это не отражается, он работает на 100%. Это вопрос воспитания и культуры. Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании.

Саша тщательно выбирает тех людей, с кем общаться. Он доверяет тем людям, которые могут передавать именно то, что он говорит, а не добавляют от себя, изменяя смысл его ответов. Думаю, поэтому он решил не общаться с журналистами», – сказал Семак.