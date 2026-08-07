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Семак отреагировал на хейт в адрес сына Соболева

7 августа, 13:10
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил негатив в отношении сына Александра Соболева.

  • Стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».
  • Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.
  • СМИ обратили на это внимание – Соболеву и его жене такая подача информации не понравилась.

«На настроении Саши это не отражается, он работает на 100%. Это вопрос воспитания и культуры. Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании.

Саша тщательно выбирает тех людей, с кем общаться. Он доверяет тем людям, которые могут передавать именно то, что он говорит, а не добавляют от себя, изменяя смысл его ответов. Думаю, поэтому он решил не общаться с журналистами», – сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (5)
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...уефан
1786098652
...цуко, да вы все, в своём уме, этот бред комментировать и закидывать в СМИ?...
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Taps
1786101558
Тупые уроды воспитать кого-либо не в состоянии.
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Semenycch
1786105772
За Спартак болеют исключительно сви-ньи!
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FWSPM
1786114083
ребенок пожинает плоды отсутствия мозгов у своего папаши
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