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В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами

9 августа, 11:41
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о сложностях с покупкой игроков.

  • Армейцы сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в 3-м туре РПЛ.
  • По ходу встречи фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес спортивного директора клуба Евгения Шевелева.
  • ЦСКА несколько лет находится под санкциями.

– Как вы можете оценить работу спортивного директора за весь период, не только за это трансферное окно?

– Как вы прекрасно знаете, последние 4 года ЦСКА находится в очень сложных условиях работы на трансферном рынке, в отличие от других российских клубов, которым непросто, ЦСКА непросто вдвойне. На самом деле за этот период было проведено много хороших трансферов, многие ребята выходят на поле.

Говорить сейчас о кредите доверия и выводах неправильно. Необходимо дождаться окончания трансферного окна. И тогда уже можно будет сказать, насколько эффективно работал спортивный блок и клуб в целом в этом направлении.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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boris63
1786267651
Пошли гнилые отмазки, скорее всего никого не возьмут, всё сопрут на тренера.
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FCSpartakM
1786269709
"ЦСКА непросто вдвойне" - это с чего? Сейчас деньги есть у зенита, Спартака , Ди и быков. Остальные куй без соли доедают.А в целом, уже давно пишу, что кони удобно присели на уши своим болелам темой о том, что денег нет, но вы держитесь. Сейчас у болел терпение лопнуло. Комфортный календарь, а цска уже сейчас от первых немытых отстанут 4 очка, играя 3 игры дома с рабочими командами.
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elvodemov
1786270411
Комментарий скрыт модератором
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Cleaner
1786272289
У ЦСКА сложности не с трансферами, а с УПРАВЛЕНЦАМИ во главе с самим господином БАБАЕВЫМ!!!...(((
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АЛЕКС 58
1786276955
Гнать еврея кучерявого вместе с шевелем! Как пиявки присосались к кормушке ,а о клубе и болельщиках не думаете! Могли ведь Даку купить,п.и.д.о.р.ы! Он один забьёт больше Гонду,Мусаёнка тупого,Воронова ....Сцуки!
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АЛЕКС 58
1786277720
Нет денег,украл вместе шевелем...купи деда Ерохина у немытых. И то больше наших кривоногих забьёт!
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