В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о сложностях с покупкой игроков.

Армейцы сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в 3-м туре РПЛ.

По ходу встречи фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес спортивного директора клуба Евгения Шевелева.

ЦСКА несколько лет находится под санкциями.

– Как вы можете оценить работу спортивного директора за весь период, не только за это трансферное окно?

– Как вы прекрасно знаете, последние 4 года ЦСКА находится в очень сложных условиях работы на трансферном рынке, в отличие от других российских клубов, которым непросто, ЦСКА непросто вдвойне. На самом деле за этот период было проведено много хороших трансферов, многие ребята выходят на поле.

Говорить сейчас о кредите доверия и выводах неправильно. Необходимо дождаться окончания трансферного окна. И тогда уже можно будет сказать, насколько эффективно работал спортивный блок и клуб в целом в этом направлении.