Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает правильным возвращение Артема Дзюбы в родной клуб.

Об этом Глушаков сказал на ютуб-канале Германа Эль Класико.

– Как думаешь, Дзюба бы пригодился «Спартаку»?

– Нет. Я думаю, ему будет сложно играть. Под те задачи, которые ставит «Спартак», нужны нападающие такого же плана, как Кордоба, Дзюба, но моложе. Это – если «Спартак» хочет иметь и план А, и план Б.

Понятно, что в «Акроне» все играли на Дзюбу. Навал, сохранить мяч, выбежать из-под него, он зацепится, забьет. «Спартака» играет в футбол другого плана. Комбинационный футбол, все время движение, открывания, какой-то прессинг.