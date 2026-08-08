Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает правильным возвращение Артема Дзюбы в родной клуб.
Об этом Глушаков сказал на ютуб-канале Германа Эль Класико.
– Как думаешь, Дзюба бы пригодился «Спартаку»?
– Нет. Я думаю, ему будет сложно играть. Под те задачи, которые ставит «Спартак», нужны нападающие такого же плана, как Кордоба, Дзюба, но моложе. Это – если «Спартак» хочет иметь и план А, и план Б.
Понятно, что в «Акроне» все играли на Дзюбу. Навал, сохранить мяч, выбежать из-под него, он зацепится, забьет. «Спартака» играет в футбол другого плана. Комбинационный футбол, все время движение, открывания, какой-то прессинг.
- Артем – воспитанник красно-белых. Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
Источник: Спортс