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Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»

8 августа, 22:31
7

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не считает правильным возвращение Артема Дзюбы в родной клуб.

Об этом Глушаков сказал на ютуб-канале Германа Эль Класико.

– Как думаешь, Дзюба бы пригодился «Спартаку»?

– Нет. Я думаю, ему будет сложно играть. Под те задачи, которые ставит «Спартак», нужны нападающие такого же плана, как Кордоба, Дзюба, но моложе. Это – если «Спартак» хочет иметь и план А, и план Б.

Понятно, что в «Акроне» все играли на Дзюбу. Навал, сохранить мяч, выбежать из-под него, он зацепится, забьет. «Спартака» играет в футбол другого плана. Комбинационный футбол, все время движение, открывания, какой-то прессинг.

  • Артем – воспитанник красно-белых. Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
  • Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
  • После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Глушаков Денис
Комментарии (7)
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VVM1964
1786218379
Вы там бредите что-ли - какой нах Дзюба ??? Тем более взяли Даку, да даже если бы и не взяли !!!...
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шахта Заполярная
1786218677
Для дюбы родными стали вонючие питорские болота, Он предал клуб который его воспитал.
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Давид59
1786225301
Почитал заголовок и подумал: не может быть, неужели подписали Дзюбиньо?
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zigbert
1786256609
Хоть что то внятное сказал о Спартаке.
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alefreddy
1786273707
никак не пристроят
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