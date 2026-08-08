Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением, зачем нужен Fan ID.

– Это сделано против фанатских движений, вот и все. Болельщики всегда рьяно болеют, а фанатские движения могут снести не один поток. Сколько было и во Франции, когда они выбегали на поле.

– Вам такое не нравится?

– Мне нравится, но только если это шоу – это круто!

А многие ведь могут использовать фанатов в политических целях, а как это повернется, никто не знает. Поэтому они это и контролируют, это будет продолжаться. Времена тяжелые, бунт никому не нужен. А одни из революционеров – это фанаты.