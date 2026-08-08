Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением, зачем нужен Fan ID.
– Это сделано против фанатских движений, вот и все. Болельщики всегда рьяно болеют, а фанатские движения могут снести не один поток. Сколько было и во Франции, когда они выбегали на поле.
– Вам такое не нравится?
– Мне нравится, но только если это шоу – это круто!
А многие ведь могут использовать фанатов в политических целях, а как это повернется, никто не знает. Поэтому они это и контролируют, это будет продолжаться. Времена тяжелые, бунт никому не нужен. А одни из революционеров – это фанаты.
- Fan ID (Карта болельщика) в России – это обязательный электронный документ, необходимый для покупки билетов и посещения футбольных матчей РПЛ и Суперкубка России.
- Закон о введении Fan ID официально вступил в силу 1 июня 2022 года.
- Его приняла Госдума.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»