Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова

Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова

8 августа, 15:00
12

Алексей Батраков может уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны «Галатасарая».

Люди в «РЖД» активно лоббируют продажу Батракова за 20-25 миллионов евро. При этом генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг готов отпустить футболиста в Турцию только за 30 миллионов, поскольку для этой страны не действует опция выкупа в контракте игрока сборной России.

  • Батраков – воспитанник «Локо». Он выступает за основную команду с 2024 года.
  • Контракт полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до 2029 года.

Еще по теме:
Батраков получил важное предупреждение 1
Семин определил главный козырь Батракова
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1786190918
...не так давно уже, какая-то "писюлька" написюкала, что Сарайгалата 33 ляма предложил и умолял вас всех принять их предложение)...
Ответить
rash1959
1786191084
значит будет батрак батрачить у лохомотов до пенсии.
Ответить
АЛЕКС 58
1786191314
Пусть заберу Батрака и Барина вместе за 20.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1786191968
Значит так и стухнет у гудков перспективный когда то. Гыгыгы
Ответить
Красногорск_Фан
1786195579
Надоела тема. Последний год ничего не показывает чтобы куда то его продавать.
Ответить
Willow
1786196829
Транзит Турция-Питер будет, возможен такой вариант
Ответить
Просто-333
1786201295
Десять тыщ миллионов и он ваш
Ответить
Garrincha58
1786204969
Кому он нужен вон сейчас с Акроном его почти не видно. Красная цена не больше 10 и то только за паспорт.
Ответить
Главные новости
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
3
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
6
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
5
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Все новости
Все новости
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
1
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
2
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
5
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
13
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+