Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова

Алексей Батраков может уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны «Галатасарая».

Люди в «РЖД» активно лоббируют продажу Батракова за 20-25 миллионов евро. При этом генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг готов отпустить футболиста в Турцию только за 30 миллионов, поскольку для этой страны не действует опция выкупа в контракте игрока сборной России.