Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова

Алексей Батраков может уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны «Галатасарая».
Люди в «РЖД» активно лоббируют продажу Батракова за 20-25 миллионов евро. При этом генеральный директор московского клуба Борис Ротенберг готов отпустить футболиста в Турцию только за 30 миллионов, поскольку для этой страны не действует опция выкупа в контракте игрока сборной России.
- Батраков – воспитанник «Локо». Он выступает за основную команду с 2024 года.
- Контракт полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до 2029 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова