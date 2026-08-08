Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил чемпионские амбиции «Спартака».
– И до сезона, и после Суперкубка со всех сторон говорят, что на этот раз «Спартак» уж точно навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство. На ваш взгляд, это действительно серьeзный конкурент?
– Я был там на протяжении пяти лет, и перед каждым сезоном всегда говорили, что вот сейчас «Спартак» навяжет конкуренцию. Два года я в «Зените» и слышу то же самое. Семь лет одно и то же, так что без комментариев.
- Соболев был в «Спартаке» в 2020-2024 годах.
- Затем его купил «Зенит» за 10 миллионов евро.
- «Зенит» – действующий чемпион России.
Источник: официальный сайт «Зенита»