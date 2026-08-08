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  • Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство

Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство

8 августа, 20:13
19

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил чемпионские амбиции «Спартака».

– И до сезона, и после Суперкубка со всех сторон говорят, что на этот раз «Спартак» уж точно навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство. На ваш взгляд, это действительно серьeзный конкурент?

– Я был там на протяжении пяти лет, и перед каждым сезоном всегда говорили, что вот сейчас «Спартак» навяжет конкуренцию. Два года я в «Зените» и слышу то же самое. Семь лет одно и то же, так что без комментариев.

  • Соболев был в «Спартаке» в 2020-2024 годах.
  • Затем его купил «Зенит» за 10 миллионов евро.
  • «Зенит» – действующий чемпион России.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (19)
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IVANRUS777
1786212123
Какой же он всё таки остолоп. Сначала прокомментировал, а в конце говорит без комментариев. Это экспонат кунсткамеры уже готовый.
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andr45
1786212980
Ничего не понимаю( СОБОЛЕВ «Больше не одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» И?)
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R_a_i_n
1786213454
У дельфина вместо IQ в голове ICQ
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NewLife
1786213514
За чемпионство мы будем бороться с быками, а не с тухлым синитом😆
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yokunosan
1786213971
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз купить». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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...уефан
1786214687
...не.., ну, вы видели такого передаста!?...
Ответить
_Marqella_
1786214805
Ну по факту вроде прав
Ответить
шахта Заполярная
1786218229
Этот чудило сказало, что не будет общаться с прессой. Оказалось питорский пустобрех
Ответить
АЛЕКС 58
1786219957
Дельфин вроде бы бойкот объявил журналистам,или уже передумал?
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Триумфальный
1786221884
Опа, опять розовый отряд возбудил правдой. Поймите, человек не скрывает ничего, и говорит как есть, ну и 95% он прав, 10 лет уже мечтают стать конкурентами
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