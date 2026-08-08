Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 3-го тура РПЛ против «Акрона» (0:0) прокомментировал старт сезона.

«Нецензурную брань нельзя использовать, поэтому сложно что‑то сказать. Ребята стараются и хотят переломить ситуацию. Позитива нет, но и упаднического настроения тоже. Бессмысленно отвечать на вопрос, когда в трeх турах у нас нет победы», – сказал Галактионов.