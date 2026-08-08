Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча 3-го тура РПЛ против «Акрона» (0:0).

– Что произошло в первом тайме?

– Действовали неверно, не получился прессинг. Те моменты, которые мы смотрели и анализировали, с чего сопернику забивали голы, после их ошибок, не удалось реализовать. Неправильно действовали, много брака, не удавалось зацепиться за мяч под давлением. Во втором тайме сделали корректировки, стал более цельный футбол, мы были ближе к забитому мячу. Расстроены итоговым результатом, хотели победить, но, к сожалению, результат таков.

– Вы сознательно включили Голубева в стартовый состав?

– Причина только одна. Матч с ЦСКА, где во втором тайме команда отыграла в этом сочетании в атаке, поэтому приняли решение, что они заслужили.

– Они оправдали доверие?

– У нас в Каспийске и с другим сочетанием был не очень хороший тайм, рано говорить. Они точно стараются, вся команда объединена одной целью. Никаких криков в раздевалке не было, я вижу, что команда хочет переломить ситуацию.