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  • Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»

Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»

8 августа, 20:49
6

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча 3-го тура РПЛ против «Акрона» (0:0).

– Что произошло в первом тайме?

– Действовали неверно, не получился прессинг. Те моменты, которые мы смотрели и анализировали, с чего сопернику забивали голы, после их ошибок, не удалось реализовать. Неправильно действовали, много брака, не удавалось зацепиться за мяч под давлением. Во втором тайме сделали корректировки, стал более цельный футбол, мы были ближе к забитому мячу. Расстроены итоговым результатом, хотели победить, но, к сожалению, результат таков.

– Вы сознательно включили Голубева в стартовый состав?

– Причина только одна. Матч с ЦСКА, где во втором тайме команда отыграла в этом сочетании в атаке, поэтому приняли решение, что они заслужили.

– Они оправдали доверие?

– У нас в Каспийске и с другим сочетанием был не очень хороший тайм, рано говорить. Они точно стараются, вся команда объединена одной целью. Никаких криков в раздевалке не было, я вижу, что команда хочет переломить ситуацию.

  • У «Локомотива» после трех туров два очка
  • В следующем туре «Локо» сыграет на выезде против «Оренбурга».
  • Москвичи не брали РПЛ с 2018 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1786211731
И шасть в кассу. Бездарь
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Феликс Михайлов
1786213859
Миша сдулся, пора на отдых.
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IVANRUS777
1786214043
Там уже кресло-качалка китайская подъехала и подсиживает местечко, так что лучше Галактионову улучшить результаты команды.
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Strige
1786217498
Интересно ты еще Михал МИхалыч или уже просто Миша.. корона не упала? )))
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Garrincha58
1786256139
Поезд ещё ход наберёт и потихоньку помаленьку скорость разовьёт
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