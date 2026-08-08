Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Игра состоится 8 августа, начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелeхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

Главный тренер: Джонатан Альба

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