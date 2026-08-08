Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Встреча пройдет сегодня в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало – в 15:30 по московскому времени.

– Как жара может сказаться на игре?

– Да кто его знает, посмотрим. Нужно посмотреть готовность «Крыльев». Мои‑то готовы бегать сколько угодно. Я знаю, что у самарцев не сыграет Никита Чернов. Мы готовили неделю, катали прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе. Чувствую, что [главный тренер «Крыльев» Сергей] Булатов где‑то нашел внутреннюю информацию и все изменил.

– В первых турах «Балтика» забивает много, но со стандартов. Для вас это проблема?

– Проблема в том, что мы пропускаем со стандартов. Все остальное замечательно.