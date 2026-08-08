Соболев рассказал о ситуации с сыном

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что его сын проходит просмотр в академии сине-бело-голубых.

Ранее стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».

Мальчик до этого негативно высказывался о петербургском клубе.

СМИ обратили на это внимание – Соболеву это не понравилось и он объявил журналистам бойкот.

– Ваш сын Сергей Соболев периодически появляется в информационном поле со своими футбольными успехами. Как у него дела сейчас?

– На этой неделе сын идет на просмотр в «Газпром»-Академию «Зенита». Откровенно говоря, я пока не понимаю его уровень, потому что года полтора-два он тренируется и играет со старшими. Сейчас придет к ровесникам. Мне даже самому интересно, как он будет выглядеть на их фоне. Ну а возьмут или не возьмут – ​это уже от него зависит.