Соболев рассказал о ситуации с сыном

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что его сын проходит просмотр в академии сине-бело-голубых.
- Ранее стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».
- Мальчик до этого негативно высказывался о петербургском клубе.
- СМИ обратили на это внимание – Соболеву это не понравилось и он объявил журналистам бойкот.
– Ваш сын Сергей Соболев периодически появляется в информационном поле со своими футбольными успехами. Как у него дела сейчас?
– На этой неделе сын идет на просмотр в «Газпром»-Академию «Зенита». Откровенно говоря, я пока не понимаю его уровень, потому что года полтора-два он тренируется и играет со старшими. Сейчас придет к ровесникам. Мне даже самому интересно, как он будет выглядеть на их фоне. Ну а возьмут или не возьмут – это уже от него зависит.
Источник: сайт «Зенита»