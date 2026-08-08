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Соболев рассказал о ситуации с сыном

8 августа, 16:22
6

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подтвердил, что его сын проходит просмотр в академии сине-бело-голубых.

  • Ранее стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».
  • Мальчик до этого негативно высказывался о петербургском клубе.
  • СМИ обратили на это внимание – Соболеву это не понравилось и он объявил журналистам бойкот.

– Ваш сын Сергей Соболев периодически появляется в информационном поле со своими футбольными успехами. Как у него дела сейчас?

– На этой неделе сын идет на просмотр в «Газпром»-Академию «Зенита». Откровенно говоря, я пока не понимаю его уровень, потому что года полтора-два он тренируется и играет со старшими. Сейчас придет к ровесникам. Мне даже самому интересно, как он будет выглядеть на их фоне. Ну а возьмут или не возьмут – ​это уже от него зависит.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
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1786195776
В топе бомбардира-скандалы и сплетни.А в это время идёт футбол, где "Балтика" забивает очередной гол, в начале третьей минуты первого тайма,после аута Бевеева.
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kvm
1786197349
Как пел соболёнок в машине: сине-бео-гоубые...
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val69
1786198157
В Академии нынче принимают не за талант, а за денюшки родителей... Так что не от него зависит, а от твоего кошелька... Так, что считай он уже там...
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RusPlan
1786202409
На сколько дней его хватило? Сдулся, дальше начал словесный понос... Балабол он и есть балабол
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