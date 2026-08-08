ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»

Главный арбитр Антон Фролов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом». Члены экспертно‑судейской комиссии РФС единогласно поддержали это решение.

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Судья верно определил, что Александр Максименко ввел мяч в игру ударом от ворот и правильно назначил пенальти за игру рукой Кристофера Ву. В момент передачи вратаря Александра Максименко партнеру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из‑за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил.

Поскольку мяч уже находился в игре, у арбитра были все основания для принятия технического решения и назначения пенальти. Даже если бы в момент передачи Александра Максименко мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи.

Согласно изменениям в правилах игры, в случае неправильного возобновления игры (что имело бы место, если бы мяч двигался) арбитру следует применить принцип преимущества, если соперник получает выгоду (а назначение пенальти – это выгода от предоставленного преимущества). Таким образом, с технической точки зрения решение о назначении пенальти осталось бы прежним, даже если бы мяч находился в движении, – говорится в заявлении ЭСК РФС.