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  • ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»

ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»

8 августа, 12:23
19

Главный арбитр Антон Фролов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом». Члены экспертно‑судейской комиссии РФС единогласно поддержали это решение.

  • «Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.
  • В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.
  • Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Судья верно определил, что Александр Максименко ввел мяч в игру ударом от ворот и правильно назначил пенальти за игру рукой Кристофера Ву. В момент передачи вратаря Александра Максименко партнеру Кристоферу Ву мяч был неподвижен. Из‑за недопонимания между игроками Ву коснулся мяча рукой, совершив нарушение правил.

Поскольку мяч уже находился в игре, у арбитра были все основания для принятия технического решения и назначения пенальти. Даже если бы в момент передачи Александра Максименко мяч не был неподвижен, а продолжал движение, это не повлияло бы на итоговое решение судьи.

Согласно изменениям в правилах игры, в случае неправильного возобновления игры (что имело бы место, если бы мяч двигался) арбитру следует применить принцип преимущества, если соперник получает выгоду (а назначение пенальти – это выгода от предоставленного преимущества). Таким образом, с технической точки зрения решение о назначении пенальти осталось бы прежним, даже если бы мяч находился в движении, – говорится в заявлении ЭСК РФС.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ву Кристофер
Комментарии (19)
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ziborock
1786181526
Дебильное правило! Команда получает преимущество в 1 мяч даже если не приложило к этому усилий и всю игру сидела в автобусе! Явно Трамп придумал и Инфантино подсказал а тот и рад выслужиться!😂
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ПалкоВводецъ007
1786181980
Кроме хряков все были уверены в правоте пенельти. Гыгыгы
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...уефан
1786182034
...а какого года у Фролова авто?...
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Hector вернулся
1786182963
Конечно в ворота болотных такой пенальти не назначили бы
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NewLife
1786183510
Сознательное бесстыжее вранье. Позор помойным медиа и продажному рфс. Долой Дюкова !
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Интерес
1786184838
Мораль : в футбол играют ногами.А вот когда начнут наказывать за борьбу руками...
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andr45
1786185953
УСТАВ РПЛ 1. ДЮКОВ всегда прав. 2. Если кто-то не согласен с ДЮКОВЫМ см.п.1 УСТАВА РПЛ
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FWSPM
1786187450
у меня по этому поводу только один вопрос был. Почему нельзя было остановить мяч ногой??
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Томик
1786190226
Да что тут непонятного - ввели это правило уже в прошлом году, а с июля и катящийся мяч можно вводить в игру. А то, что впервые в истории поставили пенальти в ворота "Спартака" - это совпадение, естественно. Ждём когда отменят гол в ворота "Зенита" со штрафного, разыгранного ударом по катящемуся мячу и объяснение ЭСК почему именно в этом моменте правило преимущества нельзя было применить. ЭСК, вы уже можете придумывать оправдание - момент будет обязательно.
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rash1959
1786191807
Да слепой же видел, что мяч катился у Максименко. т.е. если катился-не катился, всё равно. Уже лень придумывать новые оправдания, поэтому в любом случае будет пеналь. там уже всё предопределено, играет Спартак пенальти быть обязан. не хватит одного - придумаем два.
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