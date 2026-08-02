«Выводы делайте сами»: в ворота «Спартака» назначили странный пенальти

«Спартак» в эти минуты играет с «Ахматом» во втором туре РПЛ. Встреча проходит в Грозном.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме.

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. Мяч в это время еще продолжал движение.

«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами», – написала пресс-служба «Спартака».