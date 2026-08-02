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  • «Выводы делайте сами»: в ворота «Спартака» назначили странный пенальти

«Выводы делайте сами»: в ворота «Спартака» назначили странный пенальти

Вчера, 21:25
20

«Спартак» в эти минуты играет с «Ахматом» во втором туре РПЛ. Встреча проходит в Грозном.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме.

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. Мяч в это время еще продолжал движение.

«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами», – написала пресс-служба «Спартака».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ву Кристофер
Комментарии (20)
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Rad Meat
1785695344
Этот свистун вообще достал,свистит каждую секунду..Меладзе уже просто бежит падаем и фол... В .опу бы ему этот свисток засунуть...
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Иван Петров 1986
1785695500
Ну если бы играли блохастые, то пеналя бы не не было. Хотя его и не было.
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Интерес
1785695705
ПРесс-служба, тренерский состав и игроки не знают постоянно меняющихся правил.Здравствуй, поганое ВАРево-любимая игрушка поколения гаджетоносцев, "мерило справедливости" и последняя надежда! Дальше ещё смешнее будет, ждите новых изменений и дополнений, детализаций и препарирования.Ну а Максимка и Ву- два балбеса.
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NewLife
1785695824
Этому судье даже школьный футбол нельзя судить, непрофессиональный урод, а не судья. Позор рфс, содержащиму такое говно в судействе. Мелкадзе симулирует десятки раз на пустом месте, и каждый раз это штрафной в пользу чабана.
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anatolich72
1785695866
Похоже толком правила никто не знает.
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docndoc
1785695954
Дык Максименко пнул мяч, когда он не остановился полностью. Судья должен был заставить его перебить. Но, видно, сильно хотелось пендель поставить. Вар обязан был вмешаться, но не захотел что-то...
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Триумфальный
1785697500
Ахахаха, опять народный ромбик в поисках заговора. А тот факт, что тупее защитников и Салари просто в лиге не найти, никого не волнует, привозить такое надо постараться ещё
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Gwynbleidd
1785697847
Ну понятно, что Ву читать не умеет, но переводчик бы ему на пальцах показал, что так делать нельзя, что ли...
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Snek
1785698996
Это ещё фигня, судья с КК так отжёг, я даже смотреть дальше этот цирк не стал. Как можно дать в одном эпизоде две карточки разным игрокам? Как можно было удалить за такое? Это обычная ЖК, причём тут КК? Наказывают того, кто нарушил первый, так как всё после фола уже не считается игровым эпизодом. То есть судья мог наказать только одного игрока в этом эпизоде. Какой *баный п*здец, а не судейство. Причём я не вижу, чтобы судья прям кого-то топил или кого-то тащил, он просто упоротый *блан, мне кажется любой дурачок с переулка не хуже отработает на любом матче, чем он.
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FWSPM
1785699873
выводы простые два дебила это сила. Один исправился второй неисправим
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