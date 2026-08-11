Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры «Динамо».

Бело-голубые в 3-м туре РПЛ победили «Динамо Мх» – 3:1.

Константин Тюкавин в этом матче сделал голевую передачу.

Это его первое результативное действие в новом сезоне. Форвард поучаствовал во всех четырех играх.

«Первый тайм со стороны хозяев [московского «Динамо»] был ужасен – никакого обострения у чужих ворот и проблемы у своих, Махачкала могла забить после обреза Бителло.

Говорят о проблемах и не лучшей форме Тюкавина, но я бы говорил о том, что вообще не было доставки ему мяча.

Не понял упреков о том, что Костя якобы стоит – а куда бежать? Надо в угловой флажок бегать, чтобы показать, что стараешься? Его дело – играть в створе и завершать, если есть что завершать.

В этом матче он сам не забил, но отдал голевой пас. Вопрос в том, кто может доставить мяч ему, есть ли прострелы с флангов, где полузащитники не обыгрывают один в один», – сказал Шалимов.