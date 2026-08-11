Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона

Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона

11 августа, 15:50
4

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры «Динамо».

  • Бело-голубые в 3-м туре РПЛ победили «Динамо Мх» – 3:1.
  • Константин Тюкавин в этом матче сделал голевую передачу.
  • Это его первое результативное действие в новом сезоне. Форвард поучаствовал во всех четырех играх.

«Первый тайм со стороны хозяев [московского «Динамо»] был ужасен – никакого обострения у чужих ворот и проблемы у своих, Махачкала могла забить после обреза Бителло.

Говорят о проблемах и не лучшей форме Тюкавина, но я бы говорил о том, что вообще не было доставки ему мяча.

Не понял упреков о том, что Костя якобы стоит – а куда бежать? Надо в угловой флажок бегать, чтобы показать, что стараешься? Его дело – играть в створе и завершать, если есть что завершать.

В этом матче он сам не забил, но отдал голевой пас. Вопрос в том, кто может доставить мяч ему, есть ли прострелы с флангов, где полузащитники не обыгрывают один в один», – сказал Шалимов.

Еще по теме:
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком» 22
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо Тюкавин Константин Шалимов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1786453879
шутка вышла из-под контроля. типа тюкавин так хочет в зенит, всеми мыслями уже в нём - что перестал забивать за динамо, саботаж устроил, как писали всякие карпы, или кто там.
Ответить
Интерес
1786455781
В Питере дубль поправит настроение.
Ответить
k611
1786459673
Просто не надо уделять ему слишком много внимания. Обычный футболист, с чего бы вдруг он стал забивать по три мяча в каждом матче. Слишком завышенные ожидания...
Ответить
neim
1786462918
Так подносить нормально перестали, откуда голам взяться ? Проблема командная, а не индивидуальная. Центральный форвард - игрок очень зависимый от партнёров. А в другой раз и игру сделать может.
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» с трудом обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
9
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
70
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
3
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
11
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
1
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
2
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
11
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
5
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+