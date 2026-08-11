Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что полузащитник Дмитрий Баринов не нужен армейской команде.
«Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал тогда, когда Баринов был болен?
Я не говорю, что Баринов хороший или плохой. На мой взгляд, Кисляк лучше Баринова в оборонительных вещах, не уступает ему в атакующих. Обляков лучше Баринова в атакующих вещах, не уступая в оборонительных.
В этом треугольнике напрашивается не Баринов, а напрашивается «десятка». Так сложились обстоятельства, что такой функционал у игроков в середине поля, что Баринов им особо не нужен», – сказал Слуцкий.
- Зимой ЦСКА купил Баринова у «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- С ним заключили контракт до 30 июня 2029 года.
- У хавбека ни одного голевого действия в 18 матчах в составе армейцев.
Источник: «Это футбол, брат!»