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  • Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»

Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»

11 августа, 16:29
6

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что полузащитник Дмитрий Баринов не нужен армейской команде.

«Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал тогда, когда Баринов был болен?

Я не говорю, что Баринов хороший или плохой. На мой взгляд, Кисляк лучше Баринова в оборонительных вещах, не уступает ему в атакующих. Обляков лучше Баринова в атакующих вещах, не уступая в оборонительных.

В этом треугольнике напрашивается не Баринов, а напрашивается «десятка». Так сложились обстоятельства, что такой функционал у игроков в середине поля, что Баринов им особо не нужен», – сказал Слуцкий.

  • Зимой ЦСКА купил Баринова у «Локомотива» за 2 миллиона евро.
  • С ним заключили контракт до 30 июня 2029 года.
  • У хавбека ни одного голевого действия в 18 матчах в составе армейцев.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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АЛЕКС 58
1786456820
Лёня! Ты отстал от жизни. Недавно в эфире,во время матча появилось выражение-Прекрасно работает без мяча! И это всё о нём! При тебе точно такое к клубу на пушечный выстрел не подпускали.Как бы барину ещё пургенчику подсыпать,пусть дальше болеет.
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subbotaspartak
1786457327
Пересел с дрезины на коня... Мня...
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...уефан
1786458585
...как-то, очень активно Слуцкий шарит своим жалом по РПЛ... Во!... Чуть не забыл - если бы Лёня был абхазским евреем, то был бы - Слуцкая, и ни кто бы его не мог склонять)...
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bashnat013
1786459731
Многим бы слушать да на ус мотать!Но это не про наших им бы главное на трансферах отмутивать
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Skull_Boy
1786459897
Так оно и есть
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