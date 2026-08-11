Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком

Агент Александр Маньяков, представляющий полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о чемпионатах, в которых интересуются хавбеком.
«Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чем и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев.
К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции.
Я летал в Стамбул, где встречался с руководством «Бешикташа». Они были настроены закрыть сделку этим летом, поэтому обсуждались варианты, чтобы сделка с ЦСКА стала возможной. После этого президент «Бешикташа» вылетел в Москву на предметные переговоры.
Разговор получился позитивным, но ЦСКА пока не готов расставаться со своим лидером. Уважаем решение клуба. При этом наша долгосрочная политика и дальнейшие шаги всегда будут направлены на развитие спортивной карьеры Матвея», – написал Маньяков.
- Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что клуб не готов этим летом расстаться с Кисляком, о чем красно-синие сообщили «Бешикташу».
- 21-летний хавбек в этом сезоне провел за ЦСКА 4 матча.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника с красно-синими рассчитан до середины 2029 года.