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  • Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком

Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком

11 августа, 13:17

Агент Александр Маньяков, представляющий полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о чемпионатах, в которых интересуются хавбеком.

«Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чем и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев.

К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции.

Я летал в Стамбул, где встречался с руководством «Бешикташа». Они были настроены закрыть сделку этим летом, поэтому обсуждались варианты, чтобы сделка с ЦСКА стала возможной. После этого президент «Бешикташа» вылетел в Москву на предметные переговоры.

Разговор получился позитивным, но ЦСКА пока не готов расставаться со своим лидером. Уважаем решение клуба. При этом наша долгосрочная политика и дальнейшие шаги всегда будут направлены на развитие спортивной карьеры Матвея», – написал Маньяков.

  • Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что клуб не готов этим летом расстаться с Кисляком, о чем красно-синие сообщили «Бешикташу».
  • 21-летний хавбек в этом сезоне провел за ЦСКА 4 матча.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта полузащитника с красно-синими рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал Aleksandr Manyakov
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Бешикташ Кисляк Матвей
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