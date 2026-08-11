Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком

Агент Александр Маньяков, представляющий полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о чемпионатах, в которых интересуются хавбеком.

«Мы работаем над развитием карьеры Матвея и, конечно, в тесном взаимодействии с ЦСКА, о чем и сказал генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев.

К Кисляку есть устойчивый интерес от зарубежных клубов. Мы в постоянном контакте по его кандидатуре с командами из Италии, Испании, Франции и Саудовской Аравии. В это окно добавился предметный интерес из Турции.

Я летал в Стамбул, где встречался с руководством «Бешикташа». Они были настроены закрыть сделку этим летом, поэтому обсуждались варианты, чтобы сделка с ЦСКА стала возможной. После этого президент «Бешикташа» вылетел в Москву на предметные переговоры.

Разговор получился позитивным, но ЦСКА пока не готов расставаться со своим лидером. Уважаем решение клуба. При этом наша долгосрочная политика и дальнейшие шаги всегда будут направлены на развитие спортивной карьеры Матвея», – написал Маньяков.