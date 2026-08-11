Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о голкиперах армейского клуба.

Игорь Акинфеев травмирован с начала апреля.

Владислав Тороп начал сезон основным вратарем в РПЛ.

У «Балтики» был куплен Максим Бориско – он пока играет только в Кубке.

– Я внутренне рад выбору вратарскому, скажу честно.

– Почему?

– Очень высоко оцениваю Торопа. Считаю, что он заслужил шанс, пока Игорь травмирован.

Не знаю, как на него повлияет покупка Бориско. Нужна она или не нужна, это другая ситуация.

Очень рад, что это [смена вратаря] не произошло на автомате.

– Вы вообще поняли трансфер Бориско?

– Ну, для меня это сигнал, что процессы заживления Игоря идут не так быстро, как хотелось бы. Поэтому я рад, что Тороп остался в воротах.