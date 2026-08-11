«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника

«Крус Асуль» намерен увеличить предложение «Локомотиву» по трансферу защитника Сесара Монтеса.

Мексиканский клуб был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро и хочет поднять сумму до 10 миллионов.

Для этого «Крус Асуль» ищет возможность удачно продать своего капитана, 26-летнего полузащитника сборной Мексики Эрика Лиру.

При этом генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг рассчитывает выручить за Монтеса не менее 12 миллионов евро.