«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника

«Крус Асуль» намерен увеличить предложение «Локомотиву» по трансферу защитника Сесара Монтеса.
Мексиканский клуб был готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро и хочет поднять сумму до 10 миллионов.
Для этого «Крус Асуль» ищет возможность удачно продать своего капитана, 26-летнего полузащитника сборной Мексики Эрика Лиру.
При этом генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг рассчитывает выручить за Монтеса не менее 12 миллионов евро.
- 29-летний защитник в этом сезоне еще не играл за красно-зеленых.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.