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Мексика. Лига МХ
Команды
Крус Асуль
€ 34,50 млн
Крус Асуль
Мехико
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Олимпико Университарио
Сайт:
http://cfcruzazul.com/
Тренер:
Николас Ларкамон
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Таблица
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
11 августа
11
«Локомотиву» предложили продать защитника за 7 миллионов
31 июля
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
15 июля
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
14 июля
14
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
3 июля
4
«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026
12 июня
1
«Локомотив» может заработать 8 миллионов на продаже защитника
5 июня
Иностранный клуб вновь заинтересовался опорником «Динамо»
29 апреля
Агент Монтеса высказался о возможности ухода игрока из «Локомотива»
3 апреля
Мексиканский клуб заинтересовался игроком «Локомотива»
2025.12.30 13:03
Определились все участники Межконтинентального кубка, Сафонов может выиграть 6-й трофей за год с «ПСЖ»
2025.11.30 13:37
2
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
2025.06.03 13:40
Фото
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Краснодар» получил предложение о трансфере Кастаньо за 8 миллионов долларов
2025.02.13 08:31
2
Балотелли может покинуть «Дженоа» через два месяца после перехода
2024.12.28 14:51
5
Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар»
2024.01.08 13:37
2
«Краснодар» объявил о трансфере колумбийского хавбека
2024.01.05 10:17
1
Агент колумбийца Кастаньо рассказал о возможном трансфере игрока в «Краснодар»
2024.01.04 11:50
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за колумбийского опорника Кастаньо
2023.12.21 09:57
1
«Краснодар» согласовал трансфер опорника сборной Колумбии
2023.12.21 08:55
3
Дебютный матч Месси за «Интер Майами» побил рекорд МЛС
2023.07.24 22:58
1
Месси оценил свой дебют за «Интер Майами»
2023.07.22 09:32
1
Видео
МЛС выложила видео дебютного гола Месси за «Интер Майами»
2023.07.22 08:55
3
Месси забил победный гол на 94-й минуте дебютного матча за «Интер Майами»
2023.07.22 08:20
Видео
Мексиканская болельщица засветила грудь, эмоционально радуясь забитому голу
2023.04.04 15:12
3
Суарес получил предложения от двух клубов
2022.12.22 10:41
Суарес ведет переговоры с мексиканским клубом
2022.12.18 03:51
Гайч близок к уходу из ЦСКА. Он должен перейти в «Крус Асуль» (Фабио Алейшо)
2022.08.11 18:17
3
В «Крус Асуль» прокомментировали информацию о переходе Гайча
2022.08.10 20:12
1
2
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
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