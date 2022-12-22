- 22 декабря 2022
- 10:41 Суарес получил предложения от двух клубов
- 18 декабря 2022
- 03:51 Суарес ведет переговоры с мексиканским клубом
- 11 августа 2022
- 18:17 Гайч близок к уходу из ЦСКА. Он должен перейти в «Крус Асуль» (Фабио Алейшо) 3
- 10 августа 2022
- 20:12 В «Крус Асуль» прокомментировали информацию о переходе Гайча
- 20 апреля 2020
- 00:32 ПСВ и «Кальяри» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Мексики Родригеса
- 4 июля 2019
- 18:43 Fanatik: «Зенит» интересуется экс-полузащитником «Милана» Маури 1
- 11 января 2019
- 01:13 FOX: Краневиттер готов уйти из «Зенита» в шестую команду чемпионата Мексики 15
- 17 октября 2017
- 01:25 Видео Мексиканский болельщик комментировал пенальти слепому фанату соперника в главном дерби страны 3
- 3 июня 2017
- 14:36 «Крус Асуль» намерен предложить контракт Торресу
- 30 апреля 2017
- 13:28 Видео 44-летний вратарь «Пачуки» в добавленное время спас команду от поражения в матче с «Крус Асуль» 3
- 14 апреля 2017
- 21:55 «Рубин» может приобрести полузащитника сборной Эквадора 7
- 30 декабря 2015
- 22:30 Вальдес может продолжить карьеру в Мексике
- 27 августа 2015
- 10:34 Санта Крус возвращается в «Малагу» 1