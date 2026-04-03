Агент Монтеса высказался о возможности ухода игрока из «Локомотива»

Серхио Визуете, агент центрального защитника «Локомотива» Сесара Монтеса высказался о возможном переходе игрока в «Крус Асуль».
«Монтес покинет «Локомотив» летом? Сесар сосредоточен только на том, чтобы помочь «Локомотиву» закончить сезон высоко, а затем выступить хорошо на грядущем чемпионате мира. Сейчас ничто другое не имеет значения, сейчас не время обсуждать какие-либо переходы», – сказал Визуете.
Ранее ABC Deportes MX сообщил, что Монтес с большой долей вероятности после ЧМ-2026 перейдет в мексиканский клуб.
- 29-летний защитник в этом сезоне провел за «Локомотив» 23 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
- Срок контракта Монтеса с клубом РПЛ рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Metaratings.ru