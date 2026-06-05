Названо предназначение Акинфеева в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил решение ЦСКА продлить контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Очень правильно поступил ЦСКА, продлив контракт с Акинфеевым. Это легенда ЦСКА. Почему нет? Не знаю, будет ли он еще играть, но как дядька, как помощник, он очень нужен ЦСКА. Тем более молодой тренер у команды сейчас. Нужна связь с раздевалкой, а Акинфеев обладает огромным авторитетом. От Акинфеева здесь будет большая помощь тренеру. Так что мудрое решение принял ЦСКА», – сказал Наумов.