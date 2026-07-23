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Семак пожаловался на календарь «Зенита»

23 июля, 18:01
11

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака не устраивает календарь на старте сезона.

– Сергей Богданович, вы всегда говорите, что работаете в тех условиях, которые у вас есть. И тем не менее – как бы вы оценили тот факт, что «Зенит» начинает чемпионат двумя выездными матчами и только потом возвращается домой?

– Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата. По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать… Ничего не сделаешь.

  • «Зенит» победил в прошлом сезоне РПЛ.
  • Петербуржцы обыграли «Спартак» в суперкубковом матче.
  • В 1-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Акроном» 25 июля.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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nik55
1784819439
физрук тебе судьи помогут не бзди
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Павелий
1784819656
Сельдереич подстелил себе со... (зачёркнуто) сельдерей!
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evgevg13
1784820367
Плач, девочка, плач...
Ответить
Semenycch
1784820649
А где жалоба то?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1784821095
Московским командам ещё тяжелее. У них 3/4 выездных матчей из Москвы в Москву. Устают наверное от переездов. Гыгыгы
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Alexander.saf
1784821306
Кто бы плакал😀
Ответить
Александр.Т.
1784825592
Каждый год такое говорит
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Krasnodarskiy bombardirch
1784828006
Чемак дно.
Ответить
FCSpartakM
1784837670
ну да, РПЛ опять сделали для зенита комфортный календарь, где лунтики дома будут закрывать чемп матчем с Акроном, но Сережа решил и тут плак-плакнуть
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