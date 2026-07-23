Семак пожаловался на календарь «Зенита»

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака не устраивает календарь на старте сезона.

– Сергей Богданович, вы всегда говорите, что работаете в тех условиях, которые у вас есть. И тем не менее – как бы вы оценили тот факт, что «Зенит» начинает чемпионат двумя выездными матчами и только потом возвращается домой?

– Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата. По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать… Ничего не сделаешь.