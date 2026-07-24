Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Балтика». Игра состоится 24 июля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Оффор.

Главный тренер: Андрей Талалаев

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