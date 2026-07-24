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Луису Энрике из «Зенита» грозит 15 суток ареста

Сегодня, 15:34
21

Нападающему «Зенита» Луису Энрике грозит до 15 суток административного ареста.

Причина: 52 неоплаченных штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей.

Большинство (46) за превышение скорости, остальные – за неправильную парковку. Бразилец не платит их с мая 2025 года.

Если делом займутся судебные приставы, они передадут материалы в суд. По закону футболисту грозит одно из следующих наказаний:

  • удвоение суммы текущего долга
  • арест на срок до 15 суток
  • обязательные работы на срок до 50 часов.

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Источник: Mash на спорте
Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис
Комментарии (22)
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Semenycch
1784896619
Что за чушь? Приставы давно должны были списать долги со счетов футболиста! У него заработная плата порядка 400 миллионов рублей в год. То есть больше одного миллиона рублей в день!
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Интерес
1784896881
Глушенков,Соболев,Мостовой...другие херои спорта избежали этой печальной участи, имея сотни штрафов на сотни тысяч рублей, а почему вдруг этот загореленький вдруг падёт жертвой произвола российских властей?
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АК 68
1784897279
По закону, согласно КоАП, да, могут остановить, поместить в КПЗ, а потом на суд , и штраф в двойном размере.
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Император 1
1784897779
Да ничего не будет, заплатит и всё.
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Бумбраш
1784897897
Зинка вырывается в лидеры по уркаганам
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...уефан
1784898616
...думаю, сойдутся на 50-ти часах работы непосредственно на производстве)...
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Номэд
1784898948
Позор, в общем, петушарне из питоросятника. ПОЗОР.
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Дубина
1784899322
Пущай бутылки вокруг ****-арены собирает!! ЗПРФ!! Табор... хахахах
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