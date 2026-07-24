Луису Энрике из «Зенита» грозит 15 суток ареста

Нападающему «Зенита» Луису Энрике грозит до 15 суток административного ареста.
Причина: 52 неоплаченных штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей.
Большинство (46) за превышение скорости, остальные – за неправильную парковку. Бразилец не платит их с мая 2025 года.
Если делом займутся судебные приставы, они передадут материалы в суд. По закону футболисту грозит одно из следующих наказаний:
- удвоение суммы текущего долга
- арест на срок до 15 суток
- обязательные работы на срок до 50 часов.
Источник: Mash на спорте