Луису Энрике из «Зенита» грозит 15 суток ареста

Нападающему «Зенита» Луису Энрике грозит до 15 суток административного ареста.

Причина: 52 неоплаченных штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей.

Большинство (46) за превышение скорости, остальные – за неправильную парковку. Бразилец не платит их с мая 2025 года.

Если делом займутся судебные приставы, они передадут материалы в суд. По закону футболисту грозит одно из следующих наказаний: