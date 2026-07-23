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Два игрока «Зенита» пропустят матч с «Акроном»

Сегодня, 13:10
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике пропустят матч 1-го тура РПЛ с «Акроном».

– У «Акрона» новый главный тренер. Это затрудняет подготовку к матчу?

– Приход нового главного тренера, конечно, влияет на команду. В первую очередь с эмоциональной точки зрения. С другой стороны, сейчас игроки привыкают к новым требованиям. А они у каждого тренера свои и свой взгляд. Как и рисунок игры со схемой. Для футболистов это шанс проявить себя, постараться попасть в стартовый состав. В этом отношении нам готовиться к «Акрону» в какой‑то степени сложнее.

– Игра «Акрона» без Артема Дзюбы изменится?

– Пока сказать сложно. Во время предсезонной подготовки было много игры через короткий пас и длинные передачи. Но официальный матч – это официальный матч. И каждому отдельному сопернику своя подготовка. Поэтому предположить сейчас, какой матч нас ждет – сложно.

– Луис Энрике и Дуглас Сантос вернулись в расположение «Зенита» и прошли беговой тест. Когда их можно ждать в общей группе?

– Как раз по результатам этих тестов проанализируем их индивидуальное состояние – от этого и будем отталкиваться. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Понятно, что с «Акроном» они не сыграют, а дальше – посмотрим. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать.

– Насколько команда готова к чемпионату?

– Готовы все, но состояние у тех или иных игроков разное. Кому‑то нужно больше игрового времени, чтобы вкатиться в сезон и набрать оптимальную форму, кому‑то меньше.

– Как оцените тот факт, что чемпионат «Зенит» начинает двумя выездными матчами подряд?

– Матч за Суперкубок фактически тоже был выездным. Три подряд игры в гостях – это непросто, но тут ничего не сделаешь.

  • Дуглас Сантос и Луис Энрике выступали на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии, которая выбыла из турнира после поражения в 1/8 финала от Норвегии 5 июля.
  • Матч «Акрон» – «Зенит» пройдет в Самаре в субботу, 25 июля и начнется в 16:15 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дуглас Сантос Энрике Луис Семак Сергей
Комментарии (1)
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Бумбраш
1784804077
Три подряд игры в гостях...очень трудно ногомячерам...с собой термоса вазят,вещи стирают в раковинах,бедняжки
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