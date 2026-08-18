В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о судействе в гостевом матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3).

«Некоторое время назад в интервью «СЭ» я говорил о том, что хотелось бы последовательности в судейских решениях. К сожалению, сезон только стартовал, а мы снова возвращаемся к этой теме.

Решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» считаем ошибочным и непоследовательным. Совсем недавно все видели работу арбитров на ЧМ-2026 – в такой ситуации, как случилась в нашем матче, вмешательства ВАР не последовало бы, подобные решения отдавались на откуп главного судьи. В России же почему-то мы увидели иную ситуацию.

При этом и эксперты, и СМИ, и футболисты обратили внимание на то, что еще в нескольких моментах матча ВАР тоже могли бы изучить эпизоды, где правила нарушались уже против динамовцев, но этого не сделали. К примеру, когда футболист «Зенита» отмахнулся от нашего игрока, ударил локтем в лицо – даже желтой карточки не предъявили, и реакции ВАР не было.

Ждем, что РФС изучит судейство в прошедшей игре и должным образом отреагирует на него. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали качество футбола, а не спорные действия бригад арбитров, которые влияют на результаты матчей», – сказал Ивлев.