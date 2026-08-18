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  • В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»

В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»

18 августа, 12:11
12

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о судействе в гостевом матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3).

«Некоторое время назад в интервью «СЭ» я говорил о том, что хотелось бы последовательности в судейских решениях. К сожалению, сезон только стартовал, а мы снова возвращаемся к этой теме.

Решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом» считаем ошибочным и непоследовательным. Совсем недавно все видели работу арбитров на ЧМ-2026 – в такой ситуации, как случилась в нашем матче, вмешательства ВАР не последовало бы, подобные решения отдавались на откуп главного судьи. В России же почему-то мы увидели иную ситуацию.

При этом и эксперты, и СМИ, и футболисты обратили внимание на то, что еще в нескольких моментах матча ВАР тоже могли бы изучить эпизоды, где правила нарушались уже против динамовцев, но этого не сделали. К примеру, когда футболист «Зенита» отмахнулся от нашего игрока, ударил локтем в лицо – даже желтой карточки не предъявили, и реакции ВАР не было.

Ждем, что РФС изучит судейство в прошедшей игре и должным образом отреагирует на него. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали качество футбола, а не спорные действия бригад арбитров, которые влияют на результаты матчей», – сказал Ивлев.

  • Дубль у «Зенита» сделал Александр Соболев, забивший голы на 29-й минуте с пенальти и на 33-й. Еще один мяч забил Максим Глушенков на 87-й.
  • Главным судьей встречи был Артем Чистяков.
  • 11-метровый в пользу «Зенита» был назначен после вмешательства ВАР и просмотра эпизода, в котором защитник Дэвид Рикардо попал по опорной ноге нападающего питерцев Александра Соболева в борьбе за мяч.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (12)
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ТяжелаяАртиллерия
1787045936
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Бумбраш
1787046053
Ошибочным и непоследовательным можно назвать шампиенства зинки
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FWSPM
1787046672
нет смысла обсуждать пенальти если пропустили три а забили ноль. звоните гусю умоляйте о прощении. сезон еще можно спасти но через три четыре тура будет уже поздно.
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Красногвардейчик
1787047071
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти ============== Да никакой ошибки нет, ребята!!! Неужели вы наивно думали, что вам дадут второй раз подряд после Родины, выиграть на распил арене?)) Ну сами подумайте, где были бы сейчас Кукуян и Чистяков? Жирная рожа из ВИП ложи, не зря там хлопает в ладошки, и карманные судейки, танцуют под это хлопание
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порт
1787048832
А почему полиционеры не говорят о том, что судья мог бы их команду оставить в меньшинстве, но почему-то не сделал этого?
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Garrincha58
1787049271
Хватит ныть у нас судейство всегда виновато, если команда проиграла это относится ко всем. Кто вам не давал забить те же три и выиграть этот матч судья? или ВАР?
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Триумфальный
1787051633
Там красную отменили, Месси не удалили за удар шипами, и они ставят это в пример? Это конечно смех. А красная это отдельная тема, никто не заметил, потому что нужно оправдание разгрому придумать, Тюка не просто так хочет свалить.
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TOMSON
1787054944
Матч не 1:0 закончился
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