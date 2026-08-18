Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»

Полузащитник Арсен Захарян, вероятно, останется в «Реал Сосьедад» на еще один сезон.
Этим летом «Краснодар» был заинтересован в аренде игрока, но до конкретики дело не дошло. В итоге испанский клуб не получал предложений о трансфере российского полузащитника.
Отмечается, что этим летом у россиянина не было травм, которые помешали бы ему проводить предсезонную подготовку.
- 23-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника с испанским клубом рассчитан до середины 2029 года.
- В первом матче нового сезона «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Бетисом» 21 августа.
Источник: As