Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»

Полузащитник Арсен Захарян, вероятно, останется в «Реал Сосьедад» на еще один сезон.

Этим летом «Краснодар» был заинтересован в аренде игрока, но до конкретики дело не дошло. В итоге испанский клуб не получал предложений о трансфере российского полузащитника.

Отмечается, что этим летом у россиянина не было травм, которые помешали бы ему проводить предсезонную подготовку.