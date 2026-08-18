Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ

18 августа, 13:56
18

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что настало время для большой реформы в проведении чемпионата России.

«Игорь Дивеев высказался за увеличение матчей между топами в чемпионате. Отличная идея! Ведь как мы видим уже не первый сезон, кубковые матчи в группе – это совсем не то, что в чемпионате.

Мне кажется, большая реформа в нашем футболе назрела давно. Сергей Фурсенко в свое время произвел непопулярную революцию, синхронизировав календарь ЧР с европейским.

Речь сейчас не о том, хорошая эта идея была или нет (на мой взгляд, однозначно правильное решение), а о том, что как ни меняй круги местами, зимняя трехмесячная пауза все равно остается трехмесячной, и ничего с этим поделать нельзя.

Как реализовать то, о чем говорит Игорь Дивеев?

Вот как: проводить два чемпионата внутри одного сезона по примеру ранее существовавших в Аргентине «апертуры» и «клаусуры», или по примеру того, как разыгрывают сезон в игровых лигах Северной Америки.

Первая часть сезона, с июля по декабрь, – регулярный чемпионат в один круг. Расширив лигу до 18 команд, получаем искомые 17 туров, как сейчас. При этом по итогам предыдущего сезона верхняя часть таблицы играет с нижней всегда в гостях, чтобы к нижней части всегда приезжали топы, и болельщикам было интересно. А верх играет между собой дома/гости по жребию.

По итогам регулярки есть итоговая таблица. Далее там можно придумывать варианты и считать по календарю ФИФА, сколько туров можно воткнуть в марта по июнь. Скорее всего, как и сейчас, 12-14. Не больше.

Значит, тогда, как и хотел бы Игорь Дивеев, первая четверка по итогам регулярки играет между собой за первые три места в два круга. Это как раз 12 матчей. 12 сто процентов топовых матчей. Для остальных можно придумать регламент, как сделать, чтобы тоже было интересно.

В любом случае все мы прекрасно понимаем, что международные матчи рано или поздно вернутся, и в любом случае календарь ЧР должен соответствовать по датам международному календарю ФИФА, а у нас, как ты это ни называй, сезон все равно делится на два чемпионата – один летне-осенний, другой весенний. С паузой в три месяца и сохранением очков из первой части сезона, что, конечно, очень странно.

Мне кажется, это тема для обсуждения: как сделать чемпионат России за счет иной формулы проведения турнира более интересным», – написал Черданцев.

  • Чемпионаты России проводились по двухэтапной системе дважды – в сезонах 1992 и 2011/12.
  • Во всех остальных случаях турнир проводился по системе в два круга с матчами дома и на выезде.

Еще по теме:
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака 4
Аршавин начал тренерскую карьеру 4
«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1787053146
Бред сумашедшего .
Ответить
Kollljan
1787053178
Так это Черданцев предложил или Дивеев?
Ответить
gor77
1787053244
Хох.))) Что-то эти "размышления" напомнили анекдот: "Вечерело... пахло огурцами... В лесу было сильно накурено!"😜
Ответить
Fju-2
1787054608
"первая четверка по итогам регулярки играет между собой за первые три места в два круга. Это как раз 12 матчей." Это я что-то не понял или Черданцев считать не умеет?
Ответить
boris63
1787055436
Тупые говорилки, оставьте футбол в покое.
Ответить
Иван Петров 1986
1787055687
Это он с похмелья. Сейчас отойдет и успокоится.
Ответить
...уефан
1787057609
...прочитал. И тут вопрос даже не в том, каким видит чемпионат РПЛ Черданцев, а за каким хером в свою распальцовку Жорик вписал Дивеева? Как "большого пацана", на всякий случай?)...
Ответить
NewLife
1787060568
Вообще все взять и поделить, а главное создать кубок помойки и заранее вручать медали немытым и кухуяну с карасем😉
Ответить
bashnat013
1787062587
Можно просто чтоб топовые спонсоры не могли вести команду больше одного года и не возвращаться в эту команду в течение 30 лет !И все оставить как есть вот это будет интересно
Ответить
anatolich72
1787065296
Какой-то бред! В историю дебилов хотят попасть.
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
121
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
119
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
14
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+