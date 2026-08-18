Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что настало время для большой реформы в проведении чемпионата России.

«Игорь Дивеев высказался за увеличение матчей между топами в чемпионате. Отличная идея! Ведь как мы видим уже не первый сезон, кубковые матчи в группе – это совсем не то, что в чемпионате.

Мне кажется, большая реформа в нашем футболе назрела давно. Сергей Фурсенко в свое время произвел непопулярную революцию, синхронизировав календарь ЧР с европейским.

Речь сейчас не о том, хорошая эта идея была или нет (на мой взгляд, однозначно правильное решение), а о том, что как ни меняй круги местами, зимняя трехмесячная пауза все равно остается трехмесячной, и ничего с этим поделать нельзя.

Как реализовать то, о чем говорит Игорь Дивеев?

Вот как: проводить два чемпионата внутри одного сезона по примеру ранее существовавших в Аргентине «апертуры» и «клаусуры», или по примеру того, как разыгрывают сезон в игровых лигах Северной Америки.

Первая часть сезона, с июля по декабрь, – регулярный чемпионат в один круг. Расширив лигу до 18 команд, получаем искомые 17 туров, как сейчас. При этом по итогам предыдущего сезона верхняя часть таблицы играет с нижней всегда в гостях, чтобы к нижней части всегда приезжали топы, и болельщикам было интересно. А верх играет между собой дома/гости по жребию.

По итогам регулярки есть итоговая таблица. Далее там можно придумывать варианты и считать по календарю ФИФА, сколько туров можно воткнуть в марта по июнь. Скорее всего, как и сейчас, 12-14. Не больше.

Значит, тогда, как и хотел бы Игорь Дивеев, первая четверка по итогам регулярки играет между собой за первые три места в два круга. Это как раз 12 матчей. 12 сто процентов топовых матчей. Для остальных можно придумать регламент, как сделать, чтобы тоже было интересно.

В любом случае все мы прекрасно понимаем, что международные матчи рано или поздно вернутся, и в любом случае календарь ЧР должен соответствовать по датам международному календарю ФИФА, а у нас, как ты это ни называй, сезон все равно делится на два чемпионата – один летне-осенний, другой весенний. С паузой в три месяца и сохранением очков из первой части сезона, что, конечно, очень странно.

Мне кажется, это тема для обсуждения: как сделать чемпионат России за счет иной формулы проведения турнира более интересным», – написал Черданцев.