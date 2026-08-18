«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»

«Локомотив» близок к покупке центрального полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина.

Стороны могут договориться о сделке уже сегодня. У красно-зеленых уже согласован контракт с игроком сроком на 5 лет.

«Локомотив» предложил за Бабкина 220 миллионов рублей. При этом «Рубин», который также претендует на полузащитника, предложил на 20 миллионов больше. Однако это не должно помешать переходу Бабкина в московский клуб, который готов отказаться ради этого от части подъемных.

Сообщается, что «Крылья Советов» готовы продать игрока, несмотря на то, что по контракту его опция выкупа составляет 300 миллионов рублей. Ранее к самарцам перешел из «Зенита» Юрий Горшков.