Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о работе ТВ-экспертов.

– Мне интересно слушать экспертное мнение перед игрой, в перерыве и после матча – футболистов, которые принимали участие или были в командах, одинаковых по статусу с теми, кто играет. Футболистов, которые могут обсуждать не только линии и схемы, но и какое-то психологическое давление футболистов и болельщиков на футболистов.

– То есть вы хотите, чтобы только Радимов и Аршавин говорили?

– Нет, у нас есть очень много бывших футболистов.

– У нас есть много бывших футболистов, но они по разным причинам не подходят для работы с медиа.

– У нас есть Сычев, Павлюченко, Самедов, Семшов, Тихонов, Аленичев, Титов.

– Они могут говорить?

– Какая разница? Мне будет интереснее слушать их. Если они не хотят говорить – это другое дело. Если это [Алексей Никитин и Владимир Ильин] безальтернативные варианты, то я умываю руки.

Вы считаете, что простому человеку неинтересно слушать футболиста, который играл на таком уровне? Говоря об уровне экспертизы: то, что они признали лучшим игроком матча [с «Динамо»] Соболева, – это нормально?