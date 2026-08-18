Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»

Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»

18 августа, 12:50
11

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о работе ТВ-экспертов.

– Мне интересно слушать экспертное мнение перед игрой, в перерыве и после матча – футболистов, которые принимали участие или были в командах, одинаковых по статусу с теми, кто играет. Футболистов, которые могут обсуждать не только линии и схемы, но и какое-то психологическое давление футболистов и болельщиков на футболистов.

– То есть вы хотите, чтобы только Радимов и Аршавин говорили?

– Нет, у нас есть очень много бывших футболистов.

– У нас есть много бывших футболистов, но они по разным причинам не подходят для работы с медиа.

– У нас есть Сычев, Павлюченко, Самедов, Семшов, Тихонов, Аленичев, Титов.

– Они могут говорить?

– Какая разница? Мне будет интереснее слушать их. Если они не хотят говорить – это другое дело. Если это [Алексей Никитин и Владимир Ильин] безальтернативные варианты, то я умываю руки.

Вы считаете, что простому человеку неинтересно слушать футболиста, который играл на таком уровне? Говоря об уровне экспертизы: то, что они признали лучшим игроком матча [с «Динамо»] Соболева, – это нормально?

Еще по теме:
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова 4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов 2
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ» 3
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Никитин Алексей Ильин Владимир Кержаков Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1787048906
Слишком много развелось экспертов на ТВ и никакой пользы для нашего футбола они не приносят
Ответить
baggio80
1787049754
Кержаков как игрок бездарный был и тренер бездарь, так еще и как говорить начнет, такую ересь несет последнее время.
Ответить
SLADE2019
1787052097
Еще один пижон футбольный. Создай канал (или организуй его создание) и приглашай в качестве экспертов исключительно футбольных людей. А кто будет экспертом на МатчТВ, пусть на этом канале решают.
Ответить
raritet
1787053473
Тут , Кержакову нужно смириться. Если по всей Европе и у нас трэнд на участие в экспертных шоу девиц с завидными молочными железами, то чем хуже Никитин??? Титек нет. Согласен. В конце концов :XXI Век, футбол уже не спорт. Шоу.И большая отмывочная колоссальных средств.
Ответить
Александр-Балашов-google
1787172664
Кержакова не зовут, обиделся чтоль?
Ответить
Главные новости
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
120
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
Все новости
Все новости
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
20:37
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
119
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
1
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
4
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
14
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
7
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
2
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+