Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти

«Крылья Советов» дома уступили «Зениту» по пенальти в матче 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых сильнее оказались петербуржцы 5:3.

«Зенит» первым бил пенальти в серии. Свои попытки реализовали Густаво Мантуан, Кевин Андраде, Луис Энрике, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

У «Крыльев Советов» забили с «точки» Михайло Баньяц, Кирилл Печенин и Амар Рахманович. Удар Ивана Олейникова, который бил третьим у самарцев, парировал вратарь гостей Богдан Москвичев.

После двух матчей в группе C у «Зенита» на счету 5 очков, а у «Крыльев» – 4. У «Балтики» и «Динамо Мх», проведших по одной игре, нет очков.