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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Густаво Мантуан
€ 5 млн
Густаво Мантуан
Зенит
20 июня 2001 (25)
#31 | Защитник
175 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
14 сентября
6
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
10 сентября
3
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
9 сентября
4
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
6 сентября
1
Фелипе Аугусто дружит с двумя футболистами «Зенита»
29 июня
2
«Зенит» может избавиться от Мантуана
22 мая
5
«Зенит» может обменяться игроками с бразильским клубом
13 мая
2
Семак рассказал о состоянии Глушенкова и Мантуана перед игрой с ЦСКА
30 апреля
1
Орлов выбрал лучшего из трех правых защитников «Зенита»
29 апреля
3
Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском
28 апреля
1
Бразильские клубы заинтересовались игроком «Зенита»
27 апреля
1
Семак оценил положение Мостового в «Зените»
10 апреля
15
Аршавин назвал игрока «Зенита», который сейчас незаменим
24 марта
Семак сказал, поменяет ли исполнителей пенальти в «Зените»
11 марта
5
Болельщики «Зенита» недовольны игрой бразильца
2 марта
21
Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
17
Назван игрок «Зенита», который сейчас в «дикой форме»
26 января
3
Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по заработанным фолам
9 января
5
Фото
Символическая сборная РПЛ 2025 года, составленная только из иностранцев
2025.12.28 21:33
10
Орлов назвал игрока «Зенита» с двумя сердцами
2025.12.09 16:50
2
Соболев недоволен, что Мантуан планировал бить пенальти: «Я должен»
2025.12.06 23:26
7
Семак назвал футболиста «Зенита», который «не очень удачно» сыграл с «Акроном»
2025.10.05 10:28
2
Реакция болельщиков «Зенита» на продление контракта с Мантуаном
2025.10.02 19:07
2
Мантуан прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
2025.10.02 18:23
2
Фото
«Зенит» продлил контракт с Мантуаном
2025.10.02 18:07
6
Фото
Символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.08.26 16:30
2
«Зенит» не взял бразильцев на матч с «Оренбургом»
2025.08.26 16:21
6
Мантуан прокомментировал возможный уход из «Зенита»
2025.08.24 09:24
2
Медведев отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
2025.07.25 15:15
2
«Зенит» двумя словами отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
2025.07.24 20:12
1
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Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
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Абаскаль возглавил новую команду в Европе
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Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
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16:54
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У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
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Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
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