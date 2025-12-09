Орлов назвал игрока «Зенита» с двумя сердцами

Комментатор Геннадий Орлов лестно отозвался о полузащитнике «Зенита» Густаво Мантуане.

«Мантуан сейчас научился и отбирать мяч, правильно располагается, набирается опыта. И у него мотор, тот, что именуется сердцем… Я думаю, у него их два!

Мантуан бегает в два раза больше всех. Вы посмотрите объeмы – он пробегает стабильно больше 10 километров за матч. И вообще можно пробегать за матч 15 километров. Такие были показатели в прошлом веке. А что, футбол изменился?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».