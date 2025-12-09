Орлов назвал игрока «Зенита» с двумя сердцами

Комментатор Геннадий Орлов лестно отозвался о полузащитнике «Зенита» Густаво Мантуане.
«Мантуан сейчас научился и отбирать мяч, правильно располагается, набирается опыта. И у него мотор, тот, что именуется сердцем… Я думаю, у него их два!
Мантуан бегает в два раза больше всех. Вы посмотрите объeмы – он пробегает стабильно больше 10 километров за матч. И вообще можно пробегать за матч 15 километров. Такие были показатели в прошлом веке. А что, футбол изменился?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- Мантуан провел в этом сезоне 18 матчей в РПЛ: 3 гола, 1 результативная передача.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.
Источник: «Бомбардир»