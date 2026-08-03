Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»

Комментатор Геннадий Орлов выявил слабое место в составе «Спартака».

«В том же «Спартаке» смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко.

Ну что он сотворил в Грозном? Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Рискованные решения...

Максименко, надо признать, нечасто выручает свою команду. Сравните его с Агкацевым и Адамовым. Краснодарец и зенитовец выглядят предпочтительнее на последнем рубеже.

Не знаю... Есть же у «Спартака» Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате? Не считаю Максименко железным первым номером команды Карседо.

В общем претензии «Спартака» на чемпионство логичны. Но москвичам, безусловно, нужно иметь надежного голкипера», – заявил Орлов.