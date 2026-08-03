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Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»

Вчера, 23:14
8

Комментатор Геннадий Орлов выявил слабое место в составе «Спартака».

«В том же «Спартаке» смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко.

Ну что он сотворил в Грозном? Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Рискованные решения...

Максименко, надо признать, нечасто выручает свою команду. Сравните его с Агкацевым и Адамовым. Краснодарец и зенитовец выглядят предпочтительнее на последнем рубеже.

Не знаю... Есть же у «Спартака» Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате? Не считаю Максименко железным первым номером команды Карседо.

В общем претензии «Спартака» на чемпионство логичны. Но москвичам, безусловно, нужно иметь надежного голкипера», – заявил Орлов.

  • 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
  • Он всю карьеру проводит в московском клубе.
  • Голкипер пропустил 270 голов в 236 матчах в составе красно-белых.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1785788249
Слабый тренер-не уровень Спартака. Слабый вратарь. Очень старый Зобнин и никакущий Умяров.В остальном Отличная команда!
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VVM1964
1785788339
Ну вот в среду и посмотрим на Помазуна - есть шанс себя показать, хотя Оренбург и не самый лучший критерий оценки, но всё же!... Но вот то, что Максимка опять начал чудить - факт!(... Палочкой выручалочкой никогда не был, но осенью вроде был более-менее сносен!
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subbotaspartak
1785818805
Все замечают только косяки, что там Орёл разглядел с высоты своего полёта....
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subbotaspartak
1785818924
Смущается он... красна...книжная птица..
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FWSPM
1785824570
есть в Спартаке какая то нездоровая традиция держать минимум одного откровенно слабого игрока в основном составе. при том что замены есть и их достаточное количество.
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alefreddy
1785843857
Помазун в пенальти лучший а раме одинаково
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