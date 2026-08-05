Салах может сыграть против «Зенита» осенью

Нападающий Мохамед Салах прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Трабзонспором».

Бордово-синие осенью, во время паузы на игры сборных, могут провести товарищеский матч с «Зенитом». Это один из возможных соперников питерцев.

Салах сможет принять участие в игре, если не уедет в сборную Египта.

«Трабзонспор» тренирует бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке.

Летом питерцы купили у турецкого клуба форварда Фелипе Аугусто.