Салах может сыграть против «Зенита» осенью

Нападающий Мохамед Салах прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Трабзонспором».
Бордово-синие осенью, во время паузы на игры сборных, могут провести товарищеский матч с «Зенитом». Это один из возможных соперников питерцев.
Салах сможет принять участие в игре, если не уедет в сборную Египта.
«Трабзонспор» тренирует бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке.
Летом питерцы купили у турецкого клуба форварда Фелипе Аугусто.
- 34-летний Салах ранее покинул «Ливерпуль», за который выступал с 2017 года.
- Сборная Египта осенью будет играть в отборе на Кубок африканских наций-2027.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov