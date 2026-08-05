⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии

«Спартак» подтвердил, что нападающий Ливай Гарсия продолжит карьеру в «Панатинаикосе».

Это аренда до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа.

Сообщалось, что греческий клуб сейчас заплатит 1,25 миллиона евро, а приобрести полные права на игрока сможет за 12 миллионов.