⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии

«Спартак» подтвердил, что нападающий Ливай Гарсия продолжит карьеру в «Панатинаикосе».
Это аренда до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа.
Сообщалось, что греческий клуб сейчас заплатит 1,25 миллиона евро, а приобрести полные права на игрока сможет за 12 миллионов.
- 28-летний Гарсия в этом сезоне остался в запасе красно-белых в 2 матчах РПЛ и в 1 игре OLIMPBET Суперкубка.
- В прошлом сезоне тринидадец провел за «Спартак» 33 матча, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» приобрел Гарсию у АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»