Мостовой – о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Оно всегда всплывает»

Александр Мостовой высказался о востребованности Леонида Слуцкого в чемпионате России после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
– Для меня ничего удивительного в увольнении Слуцкого из китайского клуба нет, легко было предугадать, что так все закончится.
– Слуцкий вернется в РПЛ?
– Оно всегда всплывает (смеется).
– Может, Слуцкому попробовать себя в другом виде спорта?
– Он может в любом – такие же только языком и на бумаге. Там же несложно. А вот выйди на поле или на лед и покажи…
Вот что сложно. А сидеть и кушать пирожки с повидлом любой сможет.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: «РБ Спорт»