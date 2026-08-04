Мостовой – о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Оно всегда всплывает»

Александр Мостовой высказался о востребованности Леонида Слуцкого в чемпионате России после ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

– Для меня ничего удивительного в увольнении Слуцкого из китайского клуба нет, легко было предугадать, что так все закончится.

– Слуцкий вернется в РПЛ?

– Оно всегда всплывает (смеется).

– Может, Слуцкому попробовать себя в другом виде спорта?

– Он может в любом – такие же только языком и на бумаге. Там же несложно. А вот выйди на поле или на лед и покажи…

Вот что сложно. А сидеть и кушать пирожки с повидлом любой сможет.