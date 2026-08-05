Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»

Российский тренер Игорь Семшов высказался об ожидаемом трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».
«По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты – если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы.
«Спартаку» для выхода на более высокий уровень нужен супернападающий. Не нужен тот, о котором мы будем говорить – он лучше Ливая и Угальде, этого мало. Нужен суперуровень по меркам РПЛ. Даку обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы», – сказал Семшов.
- Сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
- 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
- Албанец выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»