Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»

Российский тренер Игорь Семшов высказался об ожидаемом трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

«По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты – если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы.

«Спартаку» для выхода на более высокий уровень нужен супернападающий. Не нужен тот, о котором мы будем говорить – он лучше Ливая и Угальде, этого мало. Нужен суперуровень по меркам РПЛ. Даку обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы», – сказал Семшов.