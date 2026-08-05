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  • Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»

Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»

Вчера, 09:46
14

Российский тренер Игорь Семшов высказался об ожидаемом трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

«По Даку в «Спартаку» надо четко расставить акценты – если берут такого игрока со всеми его условиями, то сравнивать его надо по уровню Кордобы.

«Спартаку» для выхода на более высокий уровень нужен супернападающий. Не нужен тот, о котором мы будем говорить – он лучше Ливая и Угальде, этого мало. Нужен суперуровень по меркам РПЛ. Даку обязан выдавать то, что мы видим в исполнении Кордобы», – сказал Семшов.

  • Сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
  • 28-летний Даку забил 2 гола в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.
  • Албанец выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В 93 матчах за казанцев на его счету 38 забитых мячей и 13 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Даку Мирлинд Семшов Игорь
Комментарии (14)
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1785913559
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k611
1785913822
Давайте подождем официального подтверждения перехода игрока. А уж потом будем смотреть что он должен а что не должен...
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Цугундeр
1785914025
))) Сначала пусть Сашеньку догонит.) «Буду как Саша»(с) Володя Ульянов.))
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Айболид
1785915611
"в исполнении Кордобы" нырки и провокации великолепны .
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Mirak92
1785916565
Забудь
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АК 68
1785919954
Семшов, ты после перехода из динамо в зенит обязан был усилить команду, но после года игры последовал в обратном направлении.
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Бумбраш
1785923408
Семшов всё знает, всё умеет..списыалист...
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Томик
1785926292
Так я ждал мнение Семшова по этому поводу - спать не мог.
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Литейный 4 (returned)
1785927127
Вляпался, теперь не отмоется. Гыгыгы
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Krasnodarskiy bombardirch
1785932860
Кордобу можно любить можно нет. Но 2 года подряд он сильнейший нападающий и это факт
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