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Игорь Семшов
Игорь Семшов
Россия
6 апреля 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Семшов – об отставке Артиги: «Должны быть вопросы по его назначению в «Рубин»
29 октября
1
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
23 сентября
1
Семшов сказал, чего не хватает Глушенкову, чтобы стать лидером «Зенита»
20 сентября
3
Семшов назвал двух железных претендентов на чемпионский титул РПЛ
19 сентября
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
19 сентября
1
Семшов вынес вердикт защитнику «Спартака»
16 сентября
10
Определен ключевой игрок «Спартака»
4 сентября
2
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
2
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
26 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
5 августа
14
Семшов ответил, кто выиграет ЧМ-2026
19 июня
Назван лучший игрок 1-тура ЧМ-2026
19 июня
1
Семшов назвал сборную, которая не готова к ЧМ-2026
19 июня
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
ЦСКА предрекли потерянный сезон: «Клуб слишком дергается»
2 июня
2
Семшов объяснил, почему ЦСКА повалился весной
10 мая
1
Семшов определил, кто подвел ЦСКА в проигранном матче со «Спартаком»
9 мая
2
Семшов: «Карседо продолжают обсуждать в режиме гения»
29 апреля
9
Семшов назвал единственного хорошего игрока «Зенита»
26 апреля
16
Семшов назвал двух российских футболистов уровня «Имба»
7 апреля
1
Экс-игрок сборной России – о матче с Мали: «Ничего фешенебельного мы не увидим»
31 марта
Семшов похвалил Соболева: «Усадил на лавку футболиста за 77 миллионов»
25 марта
2
Семшов определил фаворита в матче «Зенит» – «Спартак»
14 марта
4
Семшов назвал свой бывший клуб «беззубым» и «безвольным»
2 марта
4
Семшов прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
28 февраля
9
Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»
28 февраля
4
Семшов удивлен продажей «Краснодара»: «Не понимаю логики»
14 февраля
10
Семшов определил игрока «Зенита», на которого надо молиться
14 февраля
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Новичка «Зенита» назвали «машиной»
14 февраля
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В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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